Tom Hiddleston kehrt nach fast einem Jahrzehnt Abwesenheit zu The Night Manager zurück

In einer ziemlich überraschenden Wendung der Ereignisse wurde im Jahr 2023 bestätigt, dass Amazon Prime Video erwägt, die Serie The Night Manager für eine zweite Runde von Episoden zurückzubringen, obwohl die erste Staffel bereits Anfang 2016 Premiere hatte. Die Idee war sogar, Tom Hiddleston in der Hauptrolle zurückzuholen, was angesichts des mittlerweile deutlich bedeutenderen Status des britischen Schauspielers Mitte der 2020er Jahre, nachdem er sich in der Marvel Cinematic Universe nach der Infinity Saga zu einer zentralen Figur entwickelt hat, eine ziemlich große Herausforderung war.

Aber wie auch immer, diese Idee wird Realität und schon am 11. Januar 2026, sechs Wochen vor einem Jahrzehnt nach dem Start der ersten Staffel, wird The Night Manager zurückkehren, und Prime Video feiert den Anlass bereits mit einem Teaser-Trailer.

Darin sehen wir Hiddleston wieder als Jonathan Pine und erneut aufgefordert, angesichts des immensen Drucks und der Gefahr aufrecht zu stehen. In der Serie wird auch Olivia Colman eine Hauptrolle spielen, und ihr könnt diese beiden A-Promis im Trailer unten in Aktion sehen.

Wirst du im Jahr 2026 The Night Manager schauen?