Tom Hiddleston glaubt nicht, dass er mit Loki fertig ist

HQ

Jetzt, da Lokis zweite Staffel abgeschlossen ist und wenn man bedenkt, dass sich der Charakter an einem Ort befindet, an dem nur wenige erwartet hätten, dass er letztendlich landet, haben sich viele gefragt, ob Tom Hiddlestons Zeit als Loki im Marvel Cinematic Universe vorbei ist. Selbst Hiddleston selbst ist sich dessen noch nicht sicher.

In einem Interview mit ComicBook wurde Hiddleston gefragt, ob er glaubt, dass Lokis Geschichte nun ihr endgültiges Ende erreicht hat, worauf er antwortete: "Es ist so schwer, weil ich ganz ehrlich zu dir sein werde, Brandon, ich habe mich mindestens zweimal in meinem Leben verabschiedet.

"Ich habe Kevin Feige, Louis de Esposito und Victoria Alonso geschrieben und gesagt: 'Vielen Dank. Es war wie die Rolle ihres Lebens', und sie haben Notizen zurückgeschrieben, in denen stand: 'Komm jederzeit zu uns. Du bist immer ein Teil der Familie. Wir sind immer für Sie da. Du hast uns so viel gegeben und Tränen wurden geteilt." Daher denke ich, dass es unklug wäre, an dieser Stelle über irgendetwas davon schlüssig zu sein."

Zweifellos haben die Führungskräfte von Marvel Studios Pläne für mehr Loki in der Zukunft, aber wann wir den Charakter das nächste Mal sehen werden, das ist noch unbekannt.