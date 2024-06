Tom Hardys Top 5 Auftritte

HQ

Tom Hardy wird sieben Jahre in der Rolle von Venom verbracht haben, bevor der dritte und letzte Film über Todd McFarlanes Symbiont in die Kinos kommt... Es ist ein trauriger Zustand, nicht zuletzt wegen des Potenzials, das Hardy in seinem Kern hat, von denen wir fünf herausgegriffen haben, um zu dokumentieren und zu zeigen, was für ein hervorragender Schauspieler er in seiner besten Form ist.

5. Beginn (2010)

Der Identitätsdieb Eames in Christopher Nolans ikonischem Thriller ist 14 Jahre später eine andere Rolle für den talentierten Hardy und eine Interpretation, die man kaum nicht lieben kann. Seine stilvolle Arroganz und seine fast blasierte Sicht auf schwere Verbrechen sind charismatisch bis exzentrisch, was Hardy durch fantastische Intensität und kalte Körpersprache zementiert.

4. Dark Knight Rises (2012)

In den Comics ist Bane ein 300 kg schweres, mutiertes Monster und als Joel Schumacher die Figur in Batman Forever aufnahm, wurde er in eine steinerne, muskulöse Karikatur verwandelt, die alles zerschmetterte, was sich ihm in den Weg stellte. Nolan hingegen wollte etwas anderes machen. Hardy war vor Beginn der Dreharbeiten über einen alten Boxer aus den 1930er Jahren und einen Dokumentarfilm über ihn gestolpert und begann, seine Sprechweise nachzuahmen, die später zur Stimme von Bane in einem der unangenehmsten gruseligen Bösewicht-Porträts aller Zeiten wurde.

3. Mad Max: Fury Road (2015)

In einer fast völlig stummen Rolle vollbringt Hardy Wunder mit Mad Max als Figur und dieser Film, wie Warrior, macht mehr als deutlich, was für eine unglaublich starke Präsenz Hardy hat, wenn er wirklich in eine Rolle schlüpft und wie charismatisch selbst seine unverblümtesten Charaktere immer zu sein scheinen.

2. Krieger (2011)

Hardy ist meiner Meinung nach am besten darin, starke, aber verletzliche, stoische und leise gequälte Rollen zu spielen, weil seine Intensität fast greifbar ist und weil er eine unglaubliche Fähigkeit hat, Emotionen mit einem Minimum an Aufhebens und ohne zu sprechen zu vermitteln. In Warrior spielt Hardy den MMA-Kämpfer und gefolterten, gebrochenen Kriegsveteranen Tommy Conlon, der den Kontakt zu seinem Bruder verloren hat, hauptsächlich aufgrund des Alkoholismus seines Vaters und des tragischen Todes seiner Mutter. Er porträtiert ihn mit einer charismatischen Strenge, die zusammen mit seiner Neigung zur Gewalt den Film extrem sehenswert macht.

1. Locke (2013)

Hardys Leistung in dem geradezu schmerzlich unterschätzten Ein-Mann-Drama Locke ist nicht nur sein bester Moment als Schauspieler, sondern meiner bescheidenen Meinung nach vielleicht die beste Darstellung wirklich scharfen Schauspiels, die jemals auf Film festgehalten wurde. Genauso unverschämt fantastisch ist Hardys Darstellung des emotional nicht verfügbaren Bauingenieurs Ivan Locke, der sich in seinem Auto auf dem Weg aus London inmitten einer emotionalen Krise wiederfindet und versucht, sein Leben durch Telefonanrufe mit seinen Nächsten in Ordnung zu bringen.