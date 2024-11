Tom Hardy und der Regisseur von The Raid arbeiten nächstes Jahr gemeinsam an einem Netflix-Projekt

Jetzt, in den letzten Wochen des Jahres 2024, beginnt Netflix bereits, uns auf das kommende neue Jahr vorzubereiten. In diesem Sinne hat der Streamer einen ersten Blick auf ein kommendes Action-Epos unter der Leitung von Tom Hardy geworfen, das als Havoc bekannt ist. Der Film wurde von Gareth Edwards, dem Mann hinter The Raid, geschrieben und inszeniert, und das sind so ziemlich alle Informationen, die man braucht, um abzuleiten, worum es in diesem Film geht und wie er sich abspielen wird.

Wenn Sie nach weiteren Informationen über Havoc suchen, hat Netflix in einem neuen Tudum-Artikel eine Zusammenfassung des Films veröffentlicht, in dem es heißt: "Der Film folgt einem angeschlagenen Detektiv, der sich durch eine kriminelle Unterwelt kämpfen muss, um den entfremdeten Sohn eines Politikers zu retten, nachdem ein Drogendeal schief gelaufen ist. Dabei beginnt er, ein tiefes Netz aus Korruption und Verschwörung zu entwirren, das seine ganze Stadt umgarnt."

Neben Hardy wird in Havoc Jessie Mei Li von Shadow and Bone sowie eine Reihe von Stars wie Luis Guzman, Timothy Olyphant und Forest Whitaker zu sehen sein. Wir haben noch keinen Trailer oder ein Veröffentlichungsdatum für Havoc, aber wir wissen, dass er 2025 erscheinen wird, und ihr könnt unten einige Bilder des Films sehen.