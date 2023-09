Tom Hardy und Austin Butler verbünden sich für The Bikeriders

Wenn du dich nach mehr Biker-Gang-Action sehnst, seit Sons of Anarchy vor Jahren abgeschlossen wurde, hat 20th Century Studios vielleicht genau die richtige Lösung für dich. Die Produktionsfirma hat jetzt den ersten Trailer für den kommenden The Bikeriders veröffentlicht, ein Krimi-Drama, in dem Tom Hardy, Austin Butler, Jodie Comer und Michael Shannon als Teil einer Biker-Gang auftreten, die immer größer wird und in alle möglichen kriminellen Aktivitäten verwickelt wird.

Der Film soll am 1. Dezember 2023 in die Kinos kommen, und hoffentlich bleibt das auch während der anhaltenden Streiks so, denn der Trailer zeichnet diesen Film als einen, den Sie nicht verpassen sollten. Obwohl Sie sich dieses Urteil selbst bilden können, indem Sie sich den Trailer unten ansehen.