Tom Hardy stellt Chronicles: Medieval der Welt auf dem Summer Game Fest vor

Eine der vielen World Premieres bei der diesjährigen Summer Game Fest Show hat die Stimme eines sehr beliebten Filmstars gezeigt. Nachdem er kürzlich in MobLand und Havoc aufgetreten ist, hat Tom Hardy sein Talent für den Enthüllungstrailer von Raw Power Games ' ehrgeizigem Action- und RPG-Spiel namens Chronicles: Medieval zur Verfügung gestellt.

In der Pressemitteilung wird dies als "eine weitläufige, dynamische Sandbox, die Action und RPG-Tiefe auf strategischer Ebene verbindet" beschrieben, die im Europa des 14. und 15. Jahrhunderts spielt und die Spieler auffordert, Entscheidungen zu treffen, um ihre eigene Geschichte in dieser rücksichtslosen und gewalttätigen Zeit zu schmieden.

Uns wurde gesagt, dass das Spiel es den Spielern ermöglichen wird, nicht nur für Ruhm, sondern auch für Land und Vermächtnis zu kämpfen, und das alles in intensiven und persönlichen Kämpfen, während sie große Armeen gegeneinander in den Krieg führen. Dies kann auf schmutzigen und ländlichen Feldern oder in der Nähe eines wichtigen strategischen Punktes geschehen, um die Aktion in eine ausgewachsene Belagerung zu verwandeln.

Chronicles: Medieval wird auf Unreal Engine 5 entwickelt und nutzt die proprietäre Technologie des Entwicklers, bekannt als Asgard, um intensive und abwechslungsreiche Kämpfe zu liefern.

Andrzej Zawadzki, Senior Designer von Raw Power, sagte über das Projekt: "Egal, ob Spieler davon träumen, ein Königreich zu gründen, Armeen in die Schlacht zu führen oder der wohlhabendste Händler zu werden, Geschichte wird in Chronicles: Medieval von ihrer Hand geschrieben. Während wir das Spiel enthüllen und uns auf eine Early-Access-Veröffentlichung zubewegen, planen wir, unserer Community zuzuhören und mit ihr zusammenzuarbeiten, um unser erstes Spiel zu einem wirklich epischen Abenteuer zu machen."

Chronicles: Medieval soll 2026 als Early-Access-Spiel zuerst auf dem PC über Steam debütieren. Es gibt kein festes Datum darüber hinaus, aber für alle, die mit dem Entwickler nicht vertraut sind, ist es erwähnenswert, dass das Studio aus Veteranen besteht, die Erfahrung in der Arbeit an The Witcher 3: Wild Hunt, Assassin's Creed, Hitman, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077 und sogar Grand Theft Auto haben.