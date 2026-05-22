Tom Hardy soll Berichten zufolge bei MobLand entlassen worden sein, wird in Staffel 3 nicht mehr auftreten

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In einer ziemlich überraschenden Wendung wurde nun berichtet, dass Paramount+s Dramaserie MobLand, die größte Originalserie, die nicht von Taylor Sheridan geschaffen wurde, bald ganz anders aussehen wird. Vor Beginn der Arbeit an einer dritten Staffel, da auch Staffel 2 noch nicht startet, hat Puck News behauptet, dass Hauptdarsteller Tom Hardy offiziell aus der Serie entlassen wurde und seine Rolle als Harry Da Souza in zukünftigen Kapiteln nicht wieder übernehmen wird.

In einem kürzlich erschienenen Newsletter-Artikel wird behauptet, dass Hardy häufig mit den Produzenten und Führungskräften der Serie aneinandergeriet, oft um Dialoge zu ändern und Anmerkungen zu machen, die die geplante Produktion anpassen sollten. Und das kommt noch dazu, dass er angeblich häufig zu spät zum Set kommt.

Der Newsletter fügt außerdem hinzu, dass "jede Liste der schwierigsten Schauspieler der Stadt wahrscheinlich Tom Hardy enthalten würde", was nur noch Öl in sein Verhalten am Set gibt, einschließlich einer viel diskutierten Affäre während der Ära von Mad Max: Fury Road, bei der der Schauspieler angeblich oft zu spät kam und sogar häufig mit Co-Star Charlize Theron aneinandergeriet.

Eine offizielle Bestätigung von Paramount oder Hardy bezüglich dieser Nachricht ist bisher nicht vorliegen.