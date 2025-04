Tom Hardy sagt, dass wir kurz davor waren, ein Crossover zwischen Venom und Spider-Man zu bekommen

HQ

Wie wir wissen, endete Tom Hardys Amtszeit als Venom (oder genauer gesagt als Venoms Gastgeber und bester Freund Eddie Brock) mit Venom: The Last Dance. Während die Fans viel von der Trilogie mitgenommen haben, haben sie eines verpasst: einen Crossover-Film mit Tom Hollands Spider-Man.

Im Gespräch mit The Playlist sagte Hardy, dass seine Kinder enttäuscht waren, dass es nie einen Crossover-Film gab, und er versuchte, es zu verwirklichen. "Wir waren nah dran", sagte er. "Wir kamen uns so nahe, wie ich es mir nur vorstellen konnte, abgesehen davon, dass wir einen Film zusammen gemacht hätten, den ich gerne gemacht hätte, weil das einfach so viel Spaß macht."

"Im Grunde genommen wäre es für mich für die Kinder." Hardy fuhr fort. "Denn so sehr Erwachsene Superheldenfilme lieben, wie man an den Kinokassen erkennen kann, wenn sie erfolgreich sind, glaube ich, dass ich ständig von Kindern daran erinnert werde, wie wichtig diese Charaktere sind. Und sie wissen nicht, warum ihre Lieblingsfiguren nicht zusammen in Filmen zu sehen sind."

Es besteht immer noch die Möglichkeit, dass Venom oder ein Symbiont in einem zukünftigen Spider-Man-Film auftauchen wird, da Tom Holland immer noch auf Spider-Man: Brand New Day im Jahr 2026 wartet, aber es ist unwahrscheinlich, dass er jemals Tom Hardys Eddie Brock treffen wird.