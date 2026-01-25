Tom Hardy möchte wieder in Star Wars auftreten

HQ

Als Star Wars seine dritte Trilogie in den Pinewood Studios in London drehte, bekamen viele britische Schauspieler die Gelegenheit, Statisten zu spielen und Cameo-Auftritte zu bekommen. Daniel Craig und Tom Hardy spielten zum Beispiel beide Sturmtruppen, aber dessen Cameo wurde in einer gelöschten Szene aus The Last Jedi eingefügt.

Im Bingeworthy TV-Podcast von The Playlist sagte Hardy, dass er definitiv bereit wäre, in eine weit, weit entfernte Galaxie zurückzukehren. "Ich liebe Star Wars. Mein Lieblingscharakter ist Han Solo. Nein, ich hätte auch Lust auf mehr Star Wars", sagte er.

Zu seinem Cameo fuhr Hardy fort: "Das war großartig. Ich wollte schon immer in einem Star-Wars-Film mitspielen, deshalb war es fantastisch, einen Sturmtruppler zu spielen."

Da Kathleen Kennedy Lucasfilm hinter sich hat, ist vielleicht jetzt die Zeit für eine neue Welle von Filmen, und Tom Hardy wäre sicherlich ein starker Name, der Fans wieder zu weiteren Space Operas locken würde. Wir müssen abwarten, was Dave Filonis Pläne für die Zukunft der Reihe sind und ob Hardy Teil davon sein wird.