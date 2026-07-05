Tom Hardy kehrt für die dritte Staffel von MobLand zurück

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Obwohl Paramount+ MobLand noch nicht offiziell für eine dritte Staffel verlängert hat, scheint es wahrscheinlich, dass dies gleich passieren wird.

Im Grunde, nachdem Tom Hardy angeblich wegen Differenzen und Konflikten mit den Produzenten aus der Serie gefeuert wurde, begannen viele sich zu fragen, ob MobLand weitermachen würde, besonders da Hardy für viele Zuschauer ein großer Anziehungspunkt war. Dann wurde berichtet, dass ein Dialog eröffnet wurde, um diese Probleme zu lösen und sicherzustellen, dass Hardy zurückkehren würde, um eine Zukunft für die Serie zu sichern.

Das neueste Update stammt von Deadline, die nun offenbaren, dass sich die Dinge nach einem Gespräch zwischen Hardy, Executive Producer und Showrunner Jez Butterworth und Executive Producer David Glasser (wobei auch Guy Ritchie teilweise beteiligt ist) geklärt wurde. Es heißt, das Treffen sei gut verlaufen, und nun wird erwartet, dass Hardy in die Serie zurückkehrt und weiterhin MobLand s Frontmann bleibt, was darauf hindeutet, dass Paramount+ bald den Abzug ziehen und eine dritte Serie bestellen wird.

Was die zweite Staffel von MobLand betrifft, so wird erwartet, dass die Serie bis Ende 2026 zurückkehrt, aber ein festes Datum wurde bisher noch nicht bekannt gegeben.