Tom Hardy hat sich ein bisschen im Ritterturnier versucht

Tom Hardy treibt in seinem Zeitvertreib alle möglichen verrückten Ereignisse an. Zwischen dem Schlagen von Menschen in Mixed-Martial-Arts-Turnieren und dem Fangen echter Diebe führt der Schauspieler immer etwas Überraschendes im Schilde. Dieser Sommer war nicht anders.

Hardy hatte kürzlich einen Auftritt auf dem Loxwood Joust Festival in West Sussex in Großbritannien, wo er beschloss, sich mit einer Plattenrüstung und einem Kettenhemd auszustatten und sich dann an einem echten Turnier zu versuchen.

Laut GamesRadar sprach Hardy über seine Erfahrungen und erklärte: "Das hätte heute passieren können ... Zufälliger Tag in der englischen Landschaft, um in die Geschäfte zu gehen."

Was glaubst du, wo Hardy als nächstes auftauchen wird?