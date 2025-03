Tom Hardy bricht Pierce Brosnans Krimi-Patriarch in Guy Ritchies MobLand Knochen

Guy Ritchie liebt Krimis und Gangster-Action, insbesondere solche, die im Vereinigten Königreich spielen. Der Regisseur hat unzählige Filme und Serien unter dieser Prämisse gedreht, sei es Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Snatch, RocknRolla, The Gentlemen oder sogar The Gentlemen... Ritchie weiß, was für ihn funktioniert, und es ist schwer, das zu übertreffen. In diesem Monat wird er diese Bemühungen fortsetzen, indem er sich mit Paramount+ zusammentut, um eine Serie namens MobLand zu debütieren, eine Show, über die wir kürzlich berichtet haben, als das bevorstehende Premierendatum und der richtige Name bekannt gegeben wurden.

Jetzt können wir darauf aufbauen, indem wir den Trailer zu MobLand präsentieren, der uns einen besseren Blick auf Tom Hardys Fixer/Vollstrecker, Pierce Brosnans Verbrecherpatriarch, Helen Mirrens Verbrechermatriarchin und die verschiedenen Arten von Gewalt und Bandenkriegen gibt, die er servieren wird.

Schauen Sie sich unten den Trailer zu MobLand an, bevor die Serie am 30. März auf Paramount+ startet.