Tom Hanks warnt Fans vor KI-Version von sich selbst

Wenn Sie auf ein Werbevideo gestoßen sind, in dem Tom Hanks aus Plastik versucht, Zahnpflege zu verkaufen, sind Sie wahrscheinlich auf den derzeit größten Albtraum des Schauspielers gestoßen: durch KI ersetzt zu werden. Am Wochenende warnte der Star via Instagram vor seiner KI und postete zudem ein Bild des digitalen Doppelgängers:

"VORSICHT!! Es gibt ein Video, in dem für einen Zahnplan mit einer KI-Version von mir geworben wird. Ich habe damit nichts zu tun."

Die umstrittene KI-Technologie war einer der Gründe für die lang anhaltenden Proteste in Hollywood, und Herr Hanks hat sich zuvor während des Adum Baxton-Podcasts zu der Angelegenheit geäußert, dass es sich in Zukunft um eine rechtliche Herausforderung handeln wird:

"Jeder kann sich jetzt in jedem Alter, in dem er sich befindet, mithilfe von KI oder Deep-Fake-Technologie neu erschaffen. Ich könnte morgen von einem Bus angefahren werden und das war's, aber die Aufführungen können so weitergehen und weiter und weiter und weiter. Abgesehen vom Verständnis von KI und Deepfake gibt es nichts, was Ihnen sagen könnte, dass es nicht ich und ich allein bin. Und es wird ein gewisses Maß an lebensechter Qualität haben. Das ist sicherlich eine künstlerische Herausforderung, aber auch eine rechtliche."

"Ohne Zweifel werden die Leute in der Lage sein, zu erkennen, dass es sich um KI handelt, aber die Frage ist, ob es sie interessieren wird. Es gibt einige Leute, denen das egal ist, die diese Abgrenzung nicht machen."

Was denkst du über den Aufstieg von KI in der Tech-Welt?

Danke, Variety.