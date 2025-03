Tom Hanks spielt die Hauptrolle im Musikvideo seines Sohnes Chet Hanks, das Anspielungen auf Forrest Gump enthält

HQ

In einer ziemlich überraschenden Wendung in der ganzen Vetternwirtschaft-Debatte hat Tom Hanks' Sohn Chet Hanks gerade seinen Vater und eine seiner berühmtesten Rollen in einem Musikvideo für den neuen Song seiner Band Something Out West eingesetzt.

Bekannt als You Better Run, könnt ihr wahrscheinlich schon erahnen, was hier kommt (Hanks und rennt...), der Song zeigt Hanks in Fleisch und Blut, während Chet Hanks einige ikonische Momente aus Forrest Gump nachstellt, während er sich als ehemaliger Charakter seines Vaters verkleidet.

Die Szenen enthalten Anspielungen auf die Bank aus dem Film, aber auch mehrere laufende Montagen, und Sie können dies alles selbst in dem unten eingebetteten Video sehen.

Chet Hanks ist nicht das einzige berühmte Kind von Tom Hanks, obwohl er in Bezug auf seinen Ruhm wohl am unterschiedlichsten ist. Während Chet Musiker ist, sind Colin Hanks, Truman Hanks und Elizabeth Ann Hanks entweder Schauspieler, Filmemacher oder Produzenten.