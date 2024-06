Tom Hanks' fünf beste Leistungen

HQ

Mit einem beeindruckenden Lebenslauf, gelinde gesagt, ist es offensichtlich keine leichte Aufgabe, fünf Auftritte auszuwählen. Aber das sind meine Favoriten für Tom Hanks' beste Rollen...

(5)

Groß

(1988)

Bevor Tom Hanks die Rolle bekam, sollte Robert De Niro Josh spielen und vielleicht wäre seine Leistung auf der Robert De Niro-Liste gelandet. Wer weiß? Klar ist, dass ich diesen Film schon immer gemocht habe, und ich denke, Hank macht seine Rolle brillant. Der fünfte Platz auf einer Liste ist immer schwierig, weil er die Filme, die da sind und es fast schaffen, irgendwie "ausschließt". Aber ich mag es, wie die Verspieltheit des Schauspiels so perfekt widerspiegelt, was die Figur offensichtlich fühlen muss: Ich habe immer gedacht, dass Tom Hanks gut darin ist, gegen und mit anderen Schauspielern zu spielen. Dass er es in der Begegnung zwischen ihnen, im Wechsel der Linien, schafft, sich sehr natürlich zu fühlen. Hier kann er sowohl gegen einen Erwachsenen als auch gegen ein Kind spielen. Die Wechsel zwischen seinem Verhalten und der Kindlichkeit, die immer im Hintergrund vorhanden ist, stellt Tom Hanks perfekt dar. Und in einem so typisch charmanten Achtzigerjahre-Film macht er einen großartigen Eindruck.

(4)

Rettung des Soldaten Ryan

(1998)

Die allerbesten Leistungen sind meiner Meinung nach, wenn man den Schauspieler vergisst und nur die Figur sieht. Als ich in Saving Private Ryan einstieg, war ich ziemlich überzeugt, dass Hanks, der zu diesem Zeitpunkt definitiv den Status eines großen Stars erreicht hatte, nicht in der Lage sein würde, alles für mich zu verbergen. Ich habe mich völlig geirrt. Denn wenn es eine Sache gibt, die ich schnell vergesse, wenn der Krieg tobt, dann ist es, dass es dieselbe Person ist, die Forrest Gump gespielt hat, die Captain Miller darstellt. Das gilt für die gesamte Besetzung, und man könnte meinen, dass ein so geschickter Regisseur wie Steven Spielberg ein wichtiger Grund dafür ist - aber von dem Moment an, in dem Miller in der Normandie landet, bis zu seiner letzten Szene fühlt sich Hanks immer sehr glaubwürdig an. Neben all der Action gibt es auch mehrere Szenen, in denen Hanks Monologe halten darf, und so wunderbar er darin ist, stellt er alles andere mit einer beeindruckenden Präsenz dar.

(3)

Kapitän Philips

(2013)

Es gibt viele Möglichkeiten, um festzustellen, ob ein Schauspieler gut ist. Wenn es darum geht, Angst darzustellen und in Drucksituationen verletzlich zu sein, gibt es definitiv eine Menge, das in Bezug auf die Bandbreite getestet wird, die vorhanden sein muss, damit es funktioniert. Wenn ich mir Szenen aus diesem Film noch einmal ansehe, fällt mir auch auf, dass Phillips als Figur einen guten Kontrast zu den Schreien und dem Chaos bietet, das dort auftritt. Phillips fühlt sich oft ruhig, gefasst und kontrolliert an, und Tom Hanks leistet gute Arbeit, um dies in Bezug auf Linien und Körpersprache zu vermitteln. Für mich ist es auch wichtig, dass sich das Porträt konsistent anfühlt und durchweg funktioniert, dass es sich glaubwürdig anfühlt und an keiner Stelle auf dem Weg ins Stocken gerät, und obwohl der Film selbst mein unliebster auf der Liste ist, ist Hanks' Leistung darin immer noch absolut brillant.

(2)

Forrest Gump

(1994)

Zu sagen, welches dein absoluter Lieblingsfilm, -spiel oder -serie ist, fühlt sich oft wie eine unmögliche Aufgabe an. Forrest Gump war auch nicht mein Favorit, als ich ihn zum ersten Mal sah, aber als ich ihn das zweite Mal sah, wurde mir klar, dass ich die Geschichte von Forrest Gump mehr liebte als je zuvor einen Film. Und so ging es weiter. Ich denke, Zemeckis hat einen nahezu perfekten Film zusammengestellt und Tom Hanks in der Titelrolle gibt eine so denkwürdige und unvergessliche Leistung. Es gibt so viel Perfektion in der Art und Weise, wie die Zeilen vorgetragen werden, im Aussehen und in der Art und Weise, wie Gump mit seinem begrenzten Intellekt versucht, die Welt aufzunehmen und zu verstehen. Es gibt eine Szene, zu der ich immer wieder zurückkehre, und das ist, als Gump und Jenny endlich wieder vereint sind und er herausfindet, dass er Vater ist. Allein diese Szene reicht aus, um zu zeigen, was für ein enorm geschickter Schauspieler Hanks ist.

TOM HANKS BESTER SCHAUSPIELER:

(1)

Philadelphia

(1993)

Man hätte die Nummer eins und zwei auf dieser Liste tauschen können, und es hätte sich nicht seltsam angefühlt. Beide Auftritte gaben Tom Hanks einen Goldjungen, und der Hauptgrund, warum ich Philadelphia vor Forrest Gump stelle (obwohl letzterer mein Lieblingsfilm überhaupt ist), ist wirklich nur, dass Andrew Beckett als Protagonist und Philadelphia als Film eine größere Ernsthaftigkeit haben. Mit der Perspektive wird auch noch deutlicher, wie großartig Tom Hanks als Schauspieler tatsächlich ist. Wenn man seine Neunziger zusammenfasst, ist es fast atemberaubend, wie viele großartige Rollen er abgeliefert hat. Aber auch ohne diese unglaubliche Platte in der Hand sticht seine brillante Leistung in Philadelphia als etwas sehr, sehr Besonderes hervor.