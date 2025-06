Tom Felton wird seine Rolle des Draco Malfoy im Bühnenstück Harry Potter und das verwunschene Kind wieder aufnehmen

HQ

Wenn Sie sich zwischen November 2025 und März 2026 in New York City befinden, möchten Sie vielleicht zum Broadway gehen, um sich die Harry Potter and the Cursed Child Show anzusehen, die aufgeführt wird. Warum? Denn es wird tatsächlich einen Harry-Potter-Alumni in der Rolle zeigen, die ihn berühmt gemacht hat.

Es wurde bestätigt, dass Tom Felton seine Rolle als Draco Malfoy in dem Projekt wieder aufnehmen wird und der Figur, die in diesem Bühnenstück ein erwachsener und zufällig auch im gleichen Alter wie Felton ist, seine eigene Note verleiht.

Laut der Harry-Potter-Website wird dies das erste Mal seit 15 Jahren sein, dass Felton Draco spielt, und über die Rolle hat der Schauspieler erklärt:

"Ein Teil der Harry-Potter-Filme zu sein, war eine der größten Ehre meines Lebens. Mit dieser Produktion schließt sich für mich ein Kreis, denn wenn ich diesen Herbst mit den Aufführungen in Cursed Child beginne, werde ich auch genau in dem Alter sein, in dem Draco in dem Stück mitspielt. Es ist surreal, wieder in seine Fußstapfen zu treten - und natürlich in seine ikonischen platinblonden Haare - und ich bin begeistert, seine Geschichte zu Ende zu bringen und sie mit der größten Fangemeinde der Welt zu teilen. Ich freue mich darauf, Teil dieser unglaublichen Kompanie zu werden und Teil der Broadway-Gemeinschaft zu sein."

The Cursed Child wird vom 11. November bis zum 22. März am Broadway im Lyric Theatre in New York laufen, und Felton wird in jeder der 19 Wochen, in denen es läuft, als Draco auftreten.