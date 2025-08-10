Tom Cruises Unterwasser-Epos trifft unruhige Gewässer

Tom Cruise hat bei der Produktion seines kommenden Films Deeper einen großen Haken gehabt. Warner Bros. hat sich Berichten zufolge geweigert, sein gewünschtes Produktionsbudget von 275 Millionen Dollar für das Unterwasserabenteuer zu genehmigen.

Der Film, bei dem Doug Liman Regie führen und in dem sowohl Cruise als auch Ana de Armas die Hauptrollen spielen sollten, sollten ursprünglich diesen Monat mit den Dreharbeiten beginnen. Das ursprüngliche Budget betrug 200 Millionen Dollar, aber Cruise drängte auf eine deutliche Erhöhung – ein Vorschlag, den das Studio ablehnte. Stattdessen hat Warner Bros. das Budget auf 230 Millionen US-Dollar gedeckelt, was nun dazu geführt hat, dass das gesamte Projekt auf Eis gelegt wurde. Zu allem Überfluss soll Regisseur Doug Liman bereits begonnen haben, sich nach anderen Projekten umzusehen, was weitere Zweifel an der Zukunft des Films aufkommen lässt.

Nun bleibt die Frage: Wird Cruise in der Lage sein, ein anderes Studio für das Projekt zu gewinnen, oder werden er und Warner Bros. schließlich eine Einigung erzielen?