Tom Cruises Top 5 Auftritte

In Bezug auf Filmstars, die in der Lage waren, praktisch jeden Film an jede Art von Publikum zu verkaufen, gibt es nur wenige Schauspieler, die mehr Starpower und mehr Charisma hatten als Tom Cruise, und unten habe ich aufgelistet, was ich für seine fünf besten Leistungen halte.

5. Regenmann (1998)

Als geldgieriger, egoistischer und arroganter Charlie zeigte ein junger Cruise eine beeindruckende Bandbreite und es ist leicht zu verstehen, warum er so ein Superstar wurde, wenn man das Band zurückspult und zu seinen frühen Juwelen zurückkehrt. Cruises Fähigkeit, hier wirklich die Rolle des Egozentrikers und Doppelzüngigen zu übernehmen und dann langsam aber sicher sein Streben nach Geld durch Werte wie Mitgefühl, Loyalität und Ehrlichkeit zu ersetzen - sollte natürlich gelobt werden.

4. Sicherheiten (2004)

Obwohl Regisseur Michael Mann hinter Blockbustern wie Ali, Insider, Heat, Miami Vice und Public Enemies steckt, und trotz all dieser Filme mit denkwürdigen Charakteren, gibt es keine Figur aus einem seiner Filme, die mir mit solcher Hartnäckigkeit im Gedächtnis geblieben ist wie Vincent aus Collateral. Ein Teil davon ist natürlich auf ein gekonnt gestaltetes Drehbuch und eine großartige Nebenbesetzung in Form eines Jamie Foxx in Höchstform zurückzuführen, aber das meiste davon ist schlicht und einfach Cruise zu verdanken. Er ist wirklich fantastisch in dieser Rolle.

3. Magnolia (1999)

Trauer und Bedauern sind, gelinde gesagt, die Themen von Paul Thomas Andersons bemerkenswertem Drama, und obwohl sich Teile dieses Films heute eher altbacken anfühlen, ist an Cruises Darstellung des stämmigen Lebensberaters Frank T.J. Mackey sicherlich nichts auszusetzen. Cruise leistet hervorragende Arbeit, wenn es darum geht, an der Oberfläche Selbstvertrauen und Draufgängertum zu vermitteln, während er innerlich so gebrochen ist, wie es nur geht, angetrieben von einem pechschwarzen Hass auf seinen gewalttätigen Vater.

2. Der letzte Samurai (2003)

Es besteht natürlich kein Zweifel, dass Edward Swick (Legends of the Fall ) in James Clavells Buch über John Blackthorne nach Inspiration für seinen eigenen Samurai-Film suchte, aber wo sich Clavells Shogun oft auf den Krieg zwischen Katholiken und Protestanten konzentrierte, entschied sich Swick stattdessen dafür, eine menschlichere Geschichte über die Industrialisierung Japans und die westlich beeinflusste Kriegsmacht zu erzählen, die den Satsuma-Aufstand Ende des 19. Jahrhunderts ermöglichte. Cruise spielt, wie wir alle wissen, Captain Nathan Algren, der von Samurai gefangen genommen wird und langsam aber sicher - wie in Dances with Wolves, Avatar und Pocahontas - nicht nur beginnt, ihre Wege zu verstehen, sondern auch die Seiten wechselt. Cruise ist hier brillant als verwundeter, beschädigter, gebrochener Mann - verloren und verängstigt, aber langsam aber sicher beginnend, Vertrauen zu denen aufzubauen, die er einst erschießen sollte.

1. Interview mit dem Vampir (1994)

Ich erinnere mich an den Lärm, als Cruise unterschrieb, um den Vampir Lestat in der aufwendigen Verfilmung von Anne Rices ikonischem Buch zu spielen. Viele Cruise-Liebhaber hassten die Vorstellung eines Piloten mit weißen Haaren und Reißzähnen, und während einer bestimmten Folge von Oprah erinnere ich mich, dass die Frauen aus Protest weinten. Die Frauen mussten jedoch keine Tränen vergießen, denn es stellte sich heraus, dass die Casting-Entscheidung, Cruise als Vampir zu engagieren, ein Geniestreich war. Das liegt daran, dass Cruise die Rolle eines skrupellosen, 1200 Jahre alten Blutsaugers auf eine Weise übernahm, wie es nur sehr wenigen anderen gelungen war, und in einer Reihe von denkwürdigen Szenen den Rücken von Brad Pitts Gegenstück spielte. Cruise porträtiert Lestat mit einer extravaganten, manchmal dummen Sicht auf den kleinen Sinn des Lebens und tut dies mit einem Charisma und einer Intensität, die immer noch verzaubert.