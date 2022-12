Tom Cruise zeigt wahnsinnigen Stunt aus Mission: Impossible - Dead Reckoning

HQ

Wir alle haben die Geschichten über Stars gehört, die einige ihrer eigenen Stunts in Filmen machen. Und dann haben wir Tom Cruise. Er macht so ziemlich alles, egal wie anspruchsvoll, hart und/oder gefährlich es ist.

Daher sollten wir nicht allzu überrascht sein zu hören, dass er einige ziemlich spektakuläre Sachen für die kommende Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One auf Lager hat, die am 14. Juli nächsten Jahres Premiere feiert. Aber selbst wenn dies gesagt wurde, ist das, was er gerade auf Twitter gepostet hat, selbst für Tom Cruise-Verhältnisse verrückt. Überzeugen Sie sich selbst unten.