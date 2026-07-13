Tom Cruise wirkt im ersten vollständigen Trailer für Digger völlig unkenntlich

Auch wenn er im Oktober nicht als Ethan Hunt auftreten wird, steht Tom Cruise im Oktober vor einer weiteren unmöglichen Mission zu erfüllen. Zum ersten Mal seit vielleicht Tropic Thunder steht Cruise kurz davor, in einem Film aufzutreten, in dem er wirklich unkenntlich wirkt, denn in Alejandro G. Iñárritus Digger sehen wir den ikonischen Filmstar in der Rolle eines unglaublich reichen und alten Mannes namens Digger Rockwell.

Die Prämisse dieses bizarren, aber interessant aussehenden Films ist, dass wir Digger folgen, während er die Aufgabe hat, die Welt vor der Zerstörung zu retten. Digger ist einer der mächtigsten Männer der Welt, ein Energie- und Treibstoff-Tycoon, der auf der ständigen Suche nach Reichtum und Macht die Menschheit auf einen Weg der Verwüstung bringt, als eine seiner Anlagen einen riesigen Eisberg von den polaren Eiskappen abspalten lässt. Das Ergebnis sind Überschwemmungen weltweit, die Atomanlagen und zahllose Städte treffen, Zerstörung im Wert von 18 Billionen Dollar – und das alles, während das Problem die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und Russland eskaliert und den Weg für einen umfassenden Atomkrieg ebnet. Aber es ist in Ordnung, denn Digger wird das Problem beheben! Wie genau das bleibt unklar...

Ebenfalls mit John Goodman, Riz Ahmed, Emma D'Arcy, Sandra Huller und weiteren in den Hauptrollen wird erwartet, dass Digger am 2. Oktober in die Kinos kommt, und unten sehen Sie den recht ungewöhnlichen Trailer zum erwarteten Film.