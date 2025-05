Tom Cruise will noch ein Musical machen, bevor er in den Ruhestand geht

HQ

Tom Cruise hat bereits eine Karriere hinter sich, von der die meisten Schauspieler nur träumen können, aber mit seinen 62 Jahren hat der Schauspieler noch viel Energie im Tank und unzählige Projekte auf seiner Bucket List. Welche das sind, hat er kürzlich in einem Interview im British Film Institute begonnen, in dem Cruise ein Genre anmerkt, zu dem er gerne zurückkehren würde, nämlich Musicals.

Laut Rolling Stone antwortete der Schauspieler auf die Frage, was als nächstes für Cruise ansteht, nachdem seine Tage unmöglicher Missionen vorbei zu sein scheinen: "Definitiv Musicals. Drama, Action, Abenteuer. Es ist endlos. Meine Ziele sind endlos."

Das Interessante daran ist, dass Musicals für Cruise eigentlich nicht neu sind, da er in Rock of Ages auftrat, wo er den exzentrischen Rockstar Stacee Jaxx spielte. Offensichtlich glaubt Cruise, dass er es besser machen kann, was uns dazu bringt, uns zu fragen, für welches Musical Cruise am besten geeignet wäre.

Mission: Impossible - The Stage Play ? Trollz: The Final Reckoning ? Broadsaw am Broadway? In welchem Musical - hypothetisch oder real - würdest du Cruise gerne sehen?