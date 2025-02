Tom Cruise konnte nur zehn Minuten lang atmen, als er diesen Mission Impossible-Stunt filmte

HQ

Tom Cruise macht seine eigenen Stunts. Das ist zu diesem Zeitpunkt einfach eine Tatsache des Lebens, denn seit Jahren ist er Explosionen entkommen, hängt an der Seite von Flugzeugen und macht alle möglichen verrückten Stunts für seine Filme. Cruise hat immer den Einsatz erhöht, seit Mission: Impossible - The Final Reckoning, hat er sein Leben unter Wasser riskiert.

Im Gespräch mit Empire erklärte Cruise, dass er für einen neuen Stunt im letzten Mission Impossible-Film einen speziell entworfenen Anzug und eine Maske tragen musste, die es ihm nur erlaubten, zehn Minuten lang zu atmen.

"Ich atme mein eigenes Kohlendioxid ein", sagte Cruise. "Es baut sich im Körper auf und wirkt sich auf die Muskeln aus. Du musst all das überwinden, während du es tust, und präsent sein."

Nach zehn Minuten begann Cruise an Hypoxie zu leiden, was ein Mangel an Sauerstoff im Körpergewebe ist, was sich so schlimm anhört, wie es nur geht. Aber Cruise will diesen Hauch von Authentizität bei seinen Stunts, und selbst wenn er in seinen Sechzigern bleibt, scheint es, als würde er so schnell nicht aufhören.