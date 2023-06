Tom Cruise ist wütend, dass Christopher Nolan alle IMAX-Kinos übernommen hat

HQ

Tom Cruises neuester Mission Impossible-Film hätte kein schlechteres Timing haben können, da er eine Woche vor Barbie und Oppenheimer in die Kinos kommt. Offensichtlich wollen all diese Filme auf den größten Leinwänden in den fettesten Kinos gesehen und gehört werden - und es sieht derzeit so aus, als ob das Atombombendrama dasjenige ist, das den längsten Strohhalm ziehen wird. Nolan hat es geschafft, in drei Wochen fast jedes Imax-Kino der Welt zu erobern, und Tom Cruise ist stinksauer.

Mission Impossible - Dead Reckoning: Part One, das neun Tage vor Oppenheimer veröffentlicht wird, hat weit über drei Milliarden Dollar gekostet, und Cruise möchte offensichtlich, dass es auf den größtmöglichen Bildschirmen gespielt wird. Alles, damit die spektakuläre Action und die Stunts so gut wie möglich glänzen können - und er nicht kampflos untergeht. Denn laut Puck befindet sich der Schauspieler auf dem Kriegspfad und ruft Filmstudios und Kinos an, um sie dazu zu bringen, Mission Impossible gegenüber Nolans Film zu priorisieren. Schließlich bringen Imax-Kinos dank der teureren Tickets mehr Einnahmen.

