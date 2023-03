Tom Cruise hat seine Zustimmung zu The Flash gegeben

Es fühlt sich wirklich so an, als ob die Fanwahrnehmung des DC Extended Universe gerade auf einem historischen Tiefpunkt ist, da sich das Entertainment-Franchise durch eine Übergangsphase zu James Gunns DC Universe bewegt. Wir haben das zuletzt mit dem enttäuschenden Eröffnungswochenende von Shazam! Fury of the Gods an den Kinokassen gesehen, aber wenn wir die Meinung der Filmlegende Tom Cruise berücksichtigen, ist The Flash etwas, worauf sich die Fans freuen sollten.

Und das liegt daran, dass The Hollywood Reporter jetzt enthüllt hat, dass der Filmstar den kommenden DCEU-Film bereits über eine private Vorführung gesehen hat, die im Haus des Schauspielers in Beverly Hills stattfand.

Laut THR rief Cruise nach dem Anschauen des Films sogar den Regisseur Andy Muschetti an, um ihm zu gratulieren und über den Film zu plaudern, und sagte angeblich sogar, dass es "alles sei, was man in einem Film will" und "die Art von Film, die wir jetzt brauchen".

Was den Grund betrifft, warum Cruise eine private Vorführung des Films erhalten hat, hat Warner Bros. Discovery-CEO David Zaslav es für den Schauspieler nach einem Gespräch der beiden im Februar eingerichtet, in dem Zaslav erwähnte, dass der Film großartig sei.

Man könnte denken, dass dies ein bisschen früh für private Vorführungen ist, da The Flash am 16. Juni in die Kinos kommt, aber der Film soll bereits bereit für die Veröffentlichung sein, und laut dem neuen DC-Chef Gunn ist es "wahrscheinlich einer der größten Superheldenfilme aller Zeiten".