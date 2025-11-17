Tom Cruise hat endlich einen Oscar bekommen

HQ

Nach mehr als vier Jahrzehnten in Filmen und einer der festen Stützen Hollywoods hat Tom Cruise endlich einen Oscar erhalten. Außerdem muss er nicht einmal bis nächsten Frühling warten, um ihn abzuholen, denn er erhielt am vergangenen Wochenende bei den Governors Awards einen Ehren-Oscar.

Der Preis wurde laut Variety von Alejandro G. Iñárritu an Cruise überreicht, der mit dem Schauspieler an einem Filmset arbeitet, der im kommenden Oktober erscheinen soll. "Das Kino führt mich um die Welt. Es hilft mir, Unterschiede zu schätzen und zu respektieren. Es zeigt mir auch unsere gemeinsame Menschlichkeit, wie ähnlich wir uns in so, so vielen Aspekten sind", sagte Cruise.

"Und egal, woher wir kommen, in diesem Theater lachen wir zusammen, wir fühlen gemeinsam, wir hoffen gemeinsam, und das ist die Kraft dieser Kunstform. Und genau deshalb ist es wichtig, deshalb ist es für mich wichtig. Filme machen ist also nicht das, was ich tue, sondern wer ich bin", fuhr er fort. "Meine Liebe zum Kino begann schon in sehr jungen Jahren, so früh, wie ich mich erinnern kann. Ich war nur ein kleines Kind in einem dunklen Kino, und ich erinnere mich, dass dieser Lichtstrahl einfach durch den Raum schnitt, und ich erinnere mich, wie ich nach oben schaute, und es schien, als wäre es auf der Leinwand explodiert. Plötzlich war die Welt viel größer als die, die ich kannte."

Cruise hat im Laufe seiner Karriere einige herausragende Leistungen abgeliefert, aber er ist nicht der Typ, der oft auf "Oscar-Köder"-Dramen setzt, sondern ist einer der wenigen Namen in Hollywood, der allein durch den Namen Menschen ins Theater locken kann.