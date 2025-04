Tom Cruise gratuliert Ryan Coogler und Michael B. Jordan zum Sinners

HQ

Während Ryan Cooglers Sinners weiterhin Kritiker und Publikum beeindruckt, hat er auch Lob von einem der größten Schauspieler unserer Zeit erhalten. Tom Cruise hat den Film vor kurzem gesehen und hatte nur Gutes über ihn und die Menschen dahinter zu sagen.

"Herzlichen Glückwunsch an Ryan, Michael und an die gesamte Besetzung und Crew." Cruise schrieb in den sozialen Medien. "Muss man in einem Kino sehen und bis zum Abspann bleiben!"

Cruise ist ein großer Befürworter des Kinoerlebnisses und dafür, es am Leben zu erhalten. Einige schreiben ihm zu, dass er das nach COVID mit Top Gun: Maverick getan hat, denn es fühlte sich an wie ein Film, den man zum ersten Mal seit langer Zeit wieder im Kino sehen musste.

Da Sinners vor allem auch als Kinoerlebnis beworben wird, macht es Sinn, dass Cruise sich davon angezogen fühlt. Derzeit erlebt Sinners einen höllischen Run an den Kinokassen, dominiert weiterhin und beweist, dass Originalfilme immer noch ihren Platz im Kino haben.

Sinners ist jetzt verfügbar.