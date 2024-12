Tom Cruise erhält höchste zivile Auszeichnung der US Navy

HQ

Die US Navy hat den Schauspieler Tom Cruise mit dem Distinguished Public Service Award ausgezeichnet, der höchsten Auszeichnung, die das Militär einem Zivilisten verleihen kann. Cruise, der 1986 mit Top Gun erstmals eine positive Darstellung der Navy zeigte, hat seitdem in vielen Militärfilmen mitgespielt und wurde für seine jahrzehntelangen Beiträge geehrt.

Der heute 62-jährige Cruise war sehr dankbar für die Anerkennung. "Ich bewundere alle Soldatinnen und Soldaten." sagte Cruise (via BBC). "Ich weiß, dass etwas, das mir im Leben sehr wahr ist, ist, dass Führen bedeutet, zu dienen. Und das weiß ich bis ins Mark. Und das sehe ich bei den Soldatinnen und Soldaten."

Neben seinen Rollen in Top Gun und dessen Fortsetzung Top Gun: Maverick wurde Cruise für seine Rollen in A Few Good Men, der Mission Impossible-Serie und Born on the Fourth of July gefeiert.

Was ist Ihr Lieblingsfilm von Tom Cruise über das Militär?

