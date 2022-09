Tom Clancy's Jack Ryan kehrt rechtzeitig zu den Feiertagen zurück

HQ

Es ist schon eine Weile her, seit die Tom Clancy's Jack Ryan-Serie von Amazon Prime eine neue Staffel bekommen hat, da wir nach einer ziemlich schnellen Veröffentlichung der ersten beiden Staffeln jahrelang auf die dritte gewartet haben. Aber zum Glück geht dieses Warten zu Ende, da ein Tweet genau angibt, wann die Serie zurückkehren wird.

Und dieses Datum wird pünktlich zu den Feiertagen sein, da Jack Ryan Staffel 3 am 21. Dezember debütieren wird. Wir haben noch keinen Trailer und wissen nicht viel über die Staffel, aber was wir wissen, ist, dass Jack Ryan bereits grünes Licht für eine vierte Staffel (laut Deadline) erhalten hat, eine Staffel, in der John Krasinskis Zeit als Geheimagent offiziell zu Ende gehen wird.