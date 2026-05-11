Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War

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Ich habe die Jack-Ryan-Reihe wirklich genossen. Gut gespielt, clever, unterhaltsam und stilvoll Action über drei Staffeln hinweg. Es gab wirklich nicht viel zu beanstanden. Und John Krasinskis Weg vom lustigen Trottel im US-Remake von The Office zum Actionhelden funktionierte wirklich gut. Er hatte bereits zwei Jahre vor Jack Ryan in Michael Bays 13 Hours Erfahrung als Militärausrüstung, aber Jack Ryan war immer noch die Rolle, die ihn als Actionstar etablierte. Ein guter dazu. Er hat eine Ausstrahlung auf der Leinwand, die ich wirklich mag. Ein bisschen im Stil von Nathan Fillion (Firefly, The Rookie, verschiedene kleine Rollen in fast allen James-Gunn-Filmen), den ich absolut liebe. Ich bin auch ein großer Fan der A Quiet Place-Reihe, die von ihm entstand. Er hat viele Saiten an seinem Bogen, wie man so schön sagt.

In Ghost War lernten wir außerdem James Greer (der stets brillante Wendell Pierce), Elizabeth Wright (Betty Gabriel aus Defending Jacob und Get Out, unter anderen) und Mike November (Michael Kelly, House of Cards) kennen. Natürlich ist es schön, sie alle wieder zusammen zu sehen.

Andrew Bernstein führt Regie. Er hat Episoden für eine große Anzahl von Serien inszeniert, darunter natürlich Jack Ryan, aber auch Ozark, The Outsider, Foundation, IT: Welcome to Derry und andere – aber dies scheint sein erster Film zu sein.

Jack Ryan war tief in Gedanken versunken

Die Handlung in all ihrer Einfachheit:

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Jack Ryan vereint sich wieder mit CIA-Agenten, um ein tückisches Netz aus Täuschung zu durchqueren, um einen Feind zu verfolgen, der immer einen Schritt voraus zu sein scheint, während sie mit einer Vergangenheit konfrontiert werden, von der sie glaubten, sie sei längst begraben.

Wie gesagt, es ist eine einfache Geschichte. Wir haben es schon in unzähligen ähnlichen Filmen und Serien gesehen. Und es muss gesagt werden: Ghost War bietet keine großen Überraschungen. Die Struktur und die Wendungen in der Handlung wirken vertraut. Dasselbe gilt für den bösen Helden, der zum Antagonisten geworden ist.

Aber ich erwarte auch keine einzigartigen Wendungen. Ich erwarte, genau das zu bekommen, was ich bekomme: Jack Ryan hat sein Leben weitergeführt und einen respektablen Job in London angenommen, über den wir nie viel mehr erfahren – und warum sollten wir das wollen? Er ist weitergezogen, und doch hat er es nicht. Er lebt allein. Er arbeitet. Der einzige Unterschied ist, dass nicht jeden zweiten Tag auf ihn geschossen wird.

Aber so können wir es doch nicht haben, oder? Was für eine Aufregung wäre es, Mr. Ryan durch das Büro zu folgen, wo die größten Wendungen der Handlung der Drucker sind, der sich aufregt, die Kaffeemaschine ausgetauscht wird und Kollegen im Lagerraum herumalbern? Vielleicht hätte ich das gerne gesehen, aber dafür sind wir nicht hier. Natürlich dauert es nicht viele Sekunden, bis ein alter Freund auftaucht und Jack sagt, dass ihm offensichtlich Adrenalin und Explosionen fehlen, und im nächsten Moment ist er wieder im Sattel.

Es gerät außer Kontrolle...

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Wie in jedem anderen Spionage-Actionfilm dürfen wir ein wenig um die Welt reisen. Hier bewegen wir uns zwischen London (und ein paar Militärstützpunkten in England) und Dubai. Es ist aufwendig und sieht großartig aus. Das Tempo funktioniert gut und die Actionszenen sind stilvoll inszeniert. Wie bereits erwähnt, wirken Dialoge, Charakterentwicklung und Handlung sehr vertraut aus der Serie und anderen ähnlichen Geschichten.

Auch hier gibt es keine Überraschungen. Ich mag denken, es wirkt etwas formelhaft, aber gleichzeitig ist es trotzdem so gut gemacht und ich bekomme, was ich erwarte. Und ich habe es vermisst, Jack Ryan zu folgen, also fühle ich mich am Ende immer noch ziemlich zufrieden. Aber sie hätten diese Handlung doch nicht ausarbeiten und eine Staffel mit mindestens sechs Episoden bauen können? Und gleichzeitig: Manchmal ist es wirklich schön, auf dem Sofa sitzen und einen gut gemachten, actiongeladenen Thriller zu sehen, der so tut, als sei er ein wenig clever. Und die Laufzeit von etwa 100 Minuten ist tatsächlich genau richtig. Es ist nicht zu überstürzt, und gleichzeitig hast du keine Zeit, ungeduldig zu werden. Es ist nicht wie diese Familienessen, bei denen die Leute anfangen, zwei Stunden vor Fertigkeit daran zu denken, nach Hause zu gehen.

Ich hätte gerne mehr von Jack Ryan gesehen. Oder träume ich zu groß? Eine Rainbow Six-Reihe? Ich denke, es gab hier und da ein paar Hinweise darauf. Es wurde auch Zeit, oder? Na ja, jedenfalls. Bis dahin sagt Prime, genieße es. Falls du die Serie noch nicht gesehen hast, kannst du dich auf viel freuen, und ich empfehle dringend, die vier Staffeln am Stück zu schauen, bevor du dich in Ghost War stürzt.