Tom Brady startet seine Filmkarriere in 80 for Brady Trailer

Es spielt keine Rolle, ob Sie der NFL folgen oder nicht, Sie kennen wahrscheinlich Tom Brady. Der legendäre Athlet gilt als der größte Footballspieler aller Zeiten, dank seiner bemerkenswerten Karriere, in der er unzählige Rekorde aufgestellt und den Super Bowl satte sieben Mal gewonnen hat, was tatsächlich mehr ist als jedes NFL-Team in seiner Existenz.

Aber jetzt, da Brady in die letzten Stadien seiner Karriere kommt, hat er sich ein neues Medium ins Visier genommen, um zu erobern, und das ist die Filmindustrie. Vor einiger Zeit wurde bekannt, dass er eine Produktionsfirma gegründet hatte und dass ihr erster Versuch eine komödiantische Version einer wahren Geschichte einer Gruppe älterer Frauen sein würde, die durch die Vereinigten Staaten reisen, um Brady im Super Bowl LI spielen zu sehen. Der Trailer zu eben diesem Film ist nun da.

Darin sehen wir Sally Field, Rita Moreno, Jane Fonda und Lily Tomlin, die sich alle für das Abenteuer zusammenschließen, zusammen mit Cameos von verschiedenen New England Patriots-Spielern dieses Meisterschaftsteams, darunter Rob Gronkowski und Brady selbst.

Seht euch unten den Trailer an, der am 3. Februar 2023 in die Kinos kommt.