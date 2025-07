Tolle Retro-Spiele für diesen Sommer

HQ

Microsoft und sogar Sony, die sich eindeutig in die gleiche Richtung bewegen, bieten Online-Dienste mit vielen großartigen Spielen an. Oft geht es um große Spiele, relativ neue Titel und großartige Indies. Fakt ist aber, dass auch Retro-Fans einen guten Grund haben, sich sowohl den Game Pass als auch PlayStation Plus anzusehen.

Plus... In der Hitze des Sommers möchte man nicht immer ein schwereres Spiel in Angriff nehmen, das stundenlange investierte Zeit erfordert, um irgendwohin zu gelangen. Hier können Retro-Spiele besser passen, da sie in der Regel mit einer konzentrierteren Gameplay-Schleife erstellt werden, da es sich um deutlich kleinere Spiele handelt. Die Idee ist einfach, dass sie vom ersten Moment an unterhalten und hoffentlich ein so gutes Gameplay haben sollen, dass man sie immer und immer wieder spielen möchte.

Dann gibt es noch Switch Online, den Online-Service von Nintendo. Es ist speziell auf Retro ausgerichtet. Und so dachte ich mir, dass ich zum Wohle der breiten Öffentlichkeit fünf wirklich schöne Retro-Spiele in verschiedenen Genres empfehlen würde, die man über die Abonnementdienste der Konsolen genießen kann.

Also, was ist Retro? Es ist natürlich so, als würde man darüber diskutieren, "wie lang ist eine Schnur", und jeder wird seine eigene Meinung haben. Ich habe mich jedoch dafür entschieden, es Spiele sein zu lassen, die mindestens 20 Jahre alt sind - es müssen aber keine Originalversionen sein, aber Remaster und Remakes funktionieren auch. So, los geht's.

Werbung:

Game Pass

Age of Empires II: Definitive Edition

Age of Empires II: Definitive Edition ist, wie der Name schon sagt, eine neue Version des klassischen Echtzeit-Strategiespiels, das ursprünglich 1999 veröffentlicht wurde. Neben verbesserter Grafik und überarbeitetem Sound wurde es auch auf andere Weise aufgefrischt und funktioniert überraschend gut mit Controllern. Intuitiv und macht viel Spaß.

Goldeneye 007

Das beste Bond-Spiel aller Zeiten und der Titel, der bewiesen hat, dass First-Person-Action auf der Konsole genauso gut funktioniert wie auf dem PC, ist immer noch unterhaltsam. Es ist ein reines Vergnügen, einfach zu spielen und zu genießen und sich an eine einfachere Zeit zu erinnern.

Werbung:

Rare Replay

Diese Sammlung ist vollgepackt mit großartigen Spielen, darunter R.C. Pro-Am, Banjo-Kazooie und Conker's Bad Fur Day. Wenn du Nintendo, Super Nintendo oder Nintendo 64 hattest, ist das ein echter Nostalgie-Trip, mit dem du stundenlang Spaß haben kannst.

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4

Es wurde gerade veröffentlicht und ist natürlich eine Sammlung der vielleicht beiden besten Tony Hawk-Spiele von allen. Die Magie der Tage, als Jackass im Fernsehen lief und man es die ganze Nacht lang spielen konnte, wird vielleicht nicht mehr nachgebildet, aber es macht auch heute noch überraschend viel Spaß und eignet sich perfekt zum Spielen, wenn Freunde zu Besuch kommen.

Trials of Mana

Trials of Mana ist ein Action-Rollenspiel und ein Remake des japanischen Abenteuerklassikers Seiken Densetsu 3 aus dem Jahr 1995 - oft als Secret of Mana 2 bezeichnet. Er wurde damals nie veröffentlicht, kann aber in diesem feinen Remake genossen werden.

PlayStation Plus

Alex Kidd in Miracle World DX

Alex Kidd in Miracle World DX schafft das Kunststück, sowohl eine nostalgische Hommage an einen der ersten Mario-Herausforderer von Sega als auch ein zugängliches Erlebnis für neue Spieler zu sein - ohne ältere Fans zu verärgern. Charmant, farbenfroh und retro mit einem modernen Touch.

Grandia

Dieses japanische Rollenspiel hat uns in der zweiten Hälfte der 90er Jahre total verzaubert und sowohl der Playstation als auch dem Saturn epischen Spaß gebracht. Wenn du japanische Rollenspiele magst, ist dies ein nostalgisches Juwel mit einer charmanten, etwas geradlinigeren Geschichte und Charakteren, die man schnell lieben lernt.

Mr Moskeeto

Man vergisst es leicht, aber vor allem in der Ära der ersten beiden PlayStation-Konsolen produzierte Sony seltsame japanische Spiele. Viele haben es nie in den Westen geschafft, aber Mr Moskeeto hat es geschafft und uns den Mückensimulator gegeben, von dem wir nicht wussten, dass wir ihn brauchen. Ich hasse Mücken immer noch, aber dieses Spiel hat meine Sicht auf sie für immer verändert.

PaRappa The Rapper 2

Sega hat den Grundstein dafür gelegt, Videospiele cool zu machen, und Sony hat dieses Erbe dann auf die bestmögliche Weise verwaltet. Nirgends haben sie es besser gemacht als mit PaRappa The Rapper, und vor allem mit dem herausragenden Nachfolger. Cooler geht es nicht.

Shadow of the Colossus

Shadow of the Colossus war vielleicht ein bisschen mehr Spiel, als PlayStation 2-Kunden wirklich bewältigen konnten, aber mit dem Remake konnte es endlich sein volles Potenzial ausschöpfen. Und obwohl es auf alten Fundamenten aufgebaut ist, ist es immer noch genauso meisterhaft und zeigt, warum Team Ico so beliebt geworden ist, wie es bis heute ist - obwohl es nicht einmal mehr existiert.

Switch Online

Punch-Out

Nintendos unvergleichliches Boxspiel ist ein 8-Bit-Klassiker der Extraklasse. Trotz primitiver Grafik macht es heute genauso viel Spaß wie in den 80er Jahren und es wird nie langweilig, sich an die Spitze zu kämpfen - auch wenn wir natürlich Mike Tysons Abwesenheit als Endgegner betrauern.

Shinobi III: Return of the Ninja Master

Ich vermute, dass viel zu viele Leute dieses Mega Drive-Juwel verpasst haben, und es ist ein bisschen wie einer kulturellen Übergangszeit. Man muss es unbedingt ausprobieren, um eines der grundsolidesten und schönsten 16-Bit-Spiele zu erleben, das je veröffentlicht wurde. Gemacht für kurze, intensive Gaming-Sessions.

Soul Calibur II

Endlich können wir Soul Calibur wieder von seiner besten Seite spielen. Pures Gameplay ohne einen Haufen Supermeter und Gimmicks. Soul Calibur II ist in vielerlei Hinsicht das gleiche Spiel wie sein Vorgänger, sieht aber besser aus und ist mit einem spielbaren Link ausgestattet.

Super Mario World

Super Nintendos Flaggschiff-Titel ist nach wie vor eines der größten Jump'n'Run-Abenteuer aller Zeiten, und jeder Track ist ein kleines Kunstwerk, begleitet von Musik, die einen von einem Ohr zum anderen lächeln lässt. Dank der vorbildlichen Kürze und des Kontrasts der Bahnen eignet es sich perfekt zum Genießen am Sandstrand.

The Legend of Zelda III: A Link to the Past

Es wird oft als eines der besten Spiele aller Zeiten angesehen und dank des Pixelstils und -layouts hat es schon lange aufgehört zu altern. Dieses Abenteuer ist immer noch magisch, und ihr solltet es auf jeden Fall herunterladen und euch in den dunklen Kerkern von Hyrule abkühlen, während die Sonne scheint.

Spielst du im Sommer viel Retro und was sind deine Favoriten?