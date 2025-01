Tokyo Xtreme Racer ist nach 18 Jahren Boxenstopp wieder im Rennen

Nach fast zwei Jahrzehnten im Rückspiegel feiert Tokyo Xtreme Racer am 23. Januar seine lang erwartete Rückkehr und ist jetzt als Early-Access-Titel auf Steam erhältlich. Fans der Serie können sich für eine rasante Fahrt mit 50 anpassbaren Autos, 180 Kilometern Stadtautobahnen und über 200 Rivalen anschnallen, die es herauszufordern gilt. Die Early-Access-Version enthält auch die Hälfte der Geschichte des Spiels und gibt den Spielern einen soliden Einblick in die Welt der Underground-Rennen, in der viel auf dem Spiel steht.

Laut den Entwicklern wird das Feedback der Spieler während der viermonatigen Early-Access-Phase zu Verbesserungen führen, um sicherzustellen, dass die Vollversion mit zusätzlichen Inhalten wie neuen Autos, Charakteren und Funktionen veröffentlicht wird. Early Adopters können sich auf ein Upgrade auf die Vollversion ohne zusätzliche Kosten freuen und jede Wendung genießen, die die Entwickler geplant haben.

Sind Sie bereit, sich auf den Weg zu machen und Ihre Rivalen hinter sich zu lassen?