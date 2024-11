100 Jahre in der Zukunft ist der westliche Teil Tokios eine Utopie. 100% automatisiert, frei von jeglicher Kriminalität, herrlich schön, geprägt von jahrzehntelangem Wohlstand und einem totalitären Polizeistaat, der über smart implementierte Tools in jeder noch so kleinen Komponente jedes kleinen Teils der Stadt – alle Einwohner – überwacht. Hier lebt das Waisenkind Kai, das tagsüber in der Internetsicherheit arbeitet, nachts aber als stilvolle Hackerin agiert, die den undurchdringlichsten Supercode der Regierung knacken kann, um an Informationen zu gelangen, die vereinfachen, Mauern einreißen und die Dinge zu ihrem eigenen Vorteil drehen.

Kai gerät jedoch in Schwierigkeiten, als sie im Auftrag eines verwöhnten, reichen kleinen Teenagers in den östlichen Stadtteil Tokios reist, in die Slums, um eine Handvoll der neuen Droge zu kaufen, die Teile der japanischen Hauptstadt lahmgelegt hat, von der Tokioter Drogenpolizei erwischt wird, die persönliche Uhr des Anführers einer der Motorradgangs der Stadt hackt und doppelt von Kriminellen und der Polizei gejagt wird. Kai steckt einfach in der Scheiße, kann nicht nach Hause zurückkehren und muss sich daher den Motorradkriminellen Hugo, Spoke und Watari anschließen, um langsam, aber sicher eine Verschwörung der Regierung gegen die Bewohner der Stadt aufzudecken, die den Schmuggel und die Ermordung von Waisenkindern beinhaltet.

Auf dem Papier klingt Tokyo Override düster. Die Prämisse ist an sich schon düster. Die Themen Ausgrenzung, Unterdrückung, Loyalität, Zugehörigkeit und Revolte sind im Manga-Genre nicht neu, sondern ein fester Bestandteil des gesamten Genres und Netflix hat hier frische Zutaten aus Akira, Ghost in the Shell und Big Hero 6 gemischt. Denn auch wenn die Inhaltsangabe auf dem Papier thematisch düster klingt, ist der Ton von Tokyo Override leider bei weitem nicht so düster, wie er sein sollte. Im Gegenteil, hier herrscht eine helle Leichtigkeit, die meiner Meinung nach der Grundgeschichte nicht wirklich gerecht wird. Es ist ein Kinderprogramm, und ich spreche eher von Bluey als von Arcane. Der Drehbuchautor von Cowboy Bebop, Dai Satō, hat sich entschieden, nicht in die Tiefe zu gehen, über die Unterdrückung in Tokio, die Korruption in der Regierung, Kais Hintergrund oder die Persönlichkeiten der Motorradgang, was die sechs Episoden, aus denen die erste Staffel besteht, ein wenig... Oberflächlich.

In Bezug auf die Erzählung hebt Tokyo Override nie ab. Es wird oft eintönig und verlässt sich viel zu sehr auf die Motorrad-basierten Verfolgungsjagden, bei denen die gleiche Kurve mit der gleichen Honda-basierten Motorradschnur 600 Mal gefahren wird, bevor unsere Antihelden das beabsichtigte Ziel erreichen. Es ist jedoch unglaublich stilvoll, was sich so anfühlt, als ob es während der drei Jahre, die es dauerte, die 169 Minuten der Serie fertigzustellen, im Fokus des Netflix-Produktionsteams stand. Man merkt, dass sie ein- oder zweimal Arcane und Spider-Man: Into the Spider-Verse einige Male gesehen haben, und ich liebe es, wie diese beiden Produktionen in erster Linie die Türen zu einer anderen Art von 3D-Animation geöffnet haben als die, die Pixar, Fox und Disney in den letzten 30 Jahren gemacht haben. Handgemalte Texturen auf computergenerierten 3D-Modellen sind so fantastisch lecker und lange Strecken von Tokyo Override sind so eindringlich schön. Am Ende ist der neue Anime von Netflix in Ordnung, aber mehr auch nicht. Hier gibt es viele (super ausgefallene) Oberflächen, aber nicht viel Substanz.