Tokyo Ghoul:re Call to Exist frisst sich im November auf PC und PS4

Three Rings arbeitet an einer Videospieladaption zum blutigen Anime-Hit Tokyo Ghoul, der noch dieses Jahr erscheinen wird. Wie uns Publisher Bandai Namco diese Woche im Schutze des Gamescom-Stresses mitteilte, werde das Actionspiel mit dem schnittigen Namen Tokyo Ghoul:re Call to Exist in Europa am 15. November auf PS4 und PC veröffentlicht. Obendrein gibt es ein neues Gameplay-Video, das uns in die grundlegenden Mechaniken einweist.

