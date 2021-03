Tokyo Game Show 2021 findet Ende September unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt

You're watching Werben

Gamesindustry.biz hat die aktuellen Pläne der Tokyo Game Show 2021 in die Hände bekommen und bestätigt, was sich bereits andeutete: Die Messe für japanische Spiele wird in diesem Jahr unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Vor Ort sollen Entwickler und Fachpublikum, wie Influencer und Journalisten, in einem akzeptablen Rahmen zusammenfinden, um gemeinsam arbeiten zu können.

Besucher werden auf das erweiterte Online-Angebot verwiesen, das in diesem Jahr verstärkt auf (ins Englische) lokalisierte Entwicklergespräche und Vorschau-Panel setze. Weil die gemischten Übertragungen letztes Jahr nur so halb geklappt haben, werden möglicherweise separate Livestreams für das japanische Publikum und die internationalen Fans geschaffen.

Ob im Zuge der Messe gespielt werden darf, ist nicht ausgeschlossen, allerdings müssten etwaige Angebote natürlich in Absprache mit verschiedenen Online-Partnern erarbeitet werden. Das hat in der Vergangenheit aber ganz gut geklappt, also solltet ihr den Kopf nicht in den Sand stecken. Die Tokyo Game Show 2021 findet vom 30. September bis zum 3. Oktober 2021 statt.