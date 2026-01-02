Tokio richtet diesen Monat The Warhammer Experience aus

HQ

Die Warhammer Experience kommt nach Tokio. Im Dezember 2022 eröffnete Warhammer sein erstes Geschäft und Café in Japan, und nun ist die Stadt Tokio Gastgeber einer brandneuen, eintägigen Veranstaltung, die zeigt, worum es bei Warhammer geht.

Besucher können den Warhammer-Laden in 〒101-0021 Tokio, Chiyoda City, Sotokanda, 3−12−8 1F im Akihabara-Viertel Tokios besuchen, um ihre ersten Miniaturen zu bemalen, ihr erstes Spiel zu spielen und an einer organisierten, lockeren Veranstaltung rund um Warhammer 40,000: Combat Patrol oder Warhammer Age of Sigmar: Spearhead teilzunehmen. Die Veranstaltung findet am 24. Januar statt.

Außerdem, um das Warhammer-Erlebnis zu feiern, nimmst du bei der organisierten Veranstaltung das Sammlerabzeichen für dein Spielsystem mit nach Hause, das entweder ein Primaris Space Marine-Wappen oder ein Amulett von Sigmar ist.

Wir müssen sehen, ob andere Länder bald ein Warhammer-Erlebnis ausrichten, denn es scheint eine gute Möglichkeit zu sein, in Gebieten viel Aufsehen zu erzeugen, in denen vielleicht noch nicht das Licht des Imperators gestrahlt wurde.

Werbung: