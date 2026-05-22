Tokio könnte bereits 2031 einen Hightech-KI-Bezirk haben

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Japan gilt oft als ein Land an der Spitze, daher ist es vielleicht nicht ganz überraschend, dass Nikkei Asia nun berichtet, dass eine Universität, das Institute of Science Tokyo, daran interessiert ist, eine Art Enklave in Tokio zu errichten, die extrem hochtechnologisch ist und auf KI und Roboter setzt.

Die Idee ist, dass das Gebiet unter anderem ein 39-stöckiges Hochhaus umfassen wird, das mit allem ausgestattet ist, was wir normalerweise mit Science-Fiction verbinden. Dazu gehören selbstfahrende Autos, Roboter, die Gemüse anbauen, und ein Fokus auf die Gesundheit der Bewohner – wie zum Beispiel das Servieren individuell maßgeschneiderter, optimaler Mahlzeiten.

Außerdem werden humanoide Roboter in der Gegend herumlaufen und die Bewohner auf verschiedene Weise bedienen, während Drohnen für Aufgaben wie die Zustellung von Paketen eingesetzt werden. Dies ist auch keine ferne Zukunftsvision; Es gibt bereits Pläne, Teile des Projekts bereits ab 2031 realisieren zu können.

Etwa 70 Unternehmen sollen an den Plänen beteiligt sein, wobei beispielsweise Hitachi und SoftBank namentlich genannt werden.