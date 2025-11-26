Tokio ist nicht mehr die größte Stadt der Welt

HQ

Tokio hat laut einem neuen Bericht der Vereinten Nationen offiziell seine langjährige Position als bevölkerungsreichste Stadt der Welt verloren. Die japanische Hauptstadt mit 33,4 Millionen Einwohnern ist nach Jahrzehnten an der Spitze auf den dritten Platz zurückgerutscht.

Jakarta belegt nun mit fast 42 Millionen Einwohnern den ersten Platz, während Dhaka mit fast 37 Millionen dicht folgt. Beide Städte sind in den letzten 25 Jahren deutlich schneller gewachsen als Tokio und wuchsen jeweils fünf- bzw. siebenmal schneller.

Jakarta und Dhaka

Der Bericht der Vereinten Nationen zeigt, wie sich das urbane Leben weltweit verändert hat. Die Zahl der Megastädte (mit über 10 Millionen Einwohnern) ist von nur 8 im Jahr 1975 auf heute 33 gestiegen, die meisten davon in Asien. Bis 2050 wird erwartet, dass diese Zahl 37 erreicht.

Dhaka ist auf dem besten Weg, bis zur Mitte des Jahrhunderts die Führung zu übernehmen, mit einer prognostizierten Bevölkerung von 52,1 Millionen, die Jakarta um etwa 300.000 übertrifft. Tokio hingegen wird voraussichtlich seinen Rückgang in der Rangliste fortsetzen und auf den siebten Platz zurückfallen.

Tokio, Japan // Shutterstock

Jakarta, Indonesien // Shutterstock