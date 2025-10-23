Toho Co. wird Godzilla im Januar töten

HQ

In einer überraschenden Wendung der Ereignisse hat Toho Co. angekündigt, dass Godzilla bald ein grausiges Ende finden wird. Als Teil der fortlaufenden Comic-Serie, die einfach als Godzilla bekannt ist, wird die kommende sechste Ausgabe, die am 7. Januar erscheint, die King of Monsters in einem "noch nie dagewesenen" Ereignis töten.

Wie der Verlag IDW Publishing bekannt gab, wird der Comic das Ende des ersten Handlungsbogens der Geschichte markieren, die von Tim Seeley geschrieben und von Nikola Čižmešija gezeichnet wurde. Die Inhaltsangabe kündigt einen "dramatischen Wendepunkt für die Serie an, indem sie den Sturz des Königs der Monster auf eine Weise darstellt, die die Fans noch nie zuvor gesehen haben".

Die genaue Art und Weise, wie Godzilla getötet wird, wird nicht erwähnt, sondern es wird einfach gesagt, dass der "scheinbare Tod streng geheim bleibt", aber dass er "den Weg für eine mutige neue Richtung ebnen" wird.

Obwohl dies ein ernster Moment zu sein scheint, sollte man sagen, dass wichtige Charaktere in der Vergangenheit getötet und dann entweder wiederbelebt oder in anderen Universen erneut verwendet wurden. Eine der bekanntesten DC-Geschichten ist zum Beispiel Death of Superman. Außerdem existiert diese Godzilla -Erzählung im Kai-Sei Era -Mythos für den Charakter, was bedeutet, dass sie nicht unbedingt auch ein Schicksal für den Titanen des MonsterVerse darstellt.

Als letzte Anmerkung merkt der Blogbeitrag an, dass Godzilla in der siebten Ausgabe der Serie im Februar wiedergeboren wird, aber in Form von Kai-Sei Energy Godzilla, das als "transzendentes Wesen von reiner kosmischer Kraft" beschrieben wird.