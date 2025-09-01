HQ

Das Body-Horror-Genre hat die Fähigkeit, mich zu amüsieren wie nur wenige andere Filmtypen, und das wurde mit dem letztjährigen Hit The Substance (Demi Moore) so super deutlich unterstrichen (mit Penol 7000). Ich habe diesen Film geliebt. Ich habe ihn jetzt drei Mal gesehen und lache jedes Mal genauso sehr über die Absurdität, die der Film darstellt. Together fällt in die gleiche Kategorie, schafft es aber auch, eine eher gewöhnliche Prise romantischer Komödie einzubauen, eine Genre-Mischung, die Debütregisseur Michael Shanks gut gelingt.

Seltsam. Spaß. Nussig. Zähflüssig. Blutig. Brutal. Dunkel. Komisch... Together ist all das.

Tim und Millie fliehen zu Beginn des Films aus der Stadt. Auf ihrer hippen Abschiedsparty gibt es von New York geschädigte Insider, die meinen, sich mit dem Kauf eines Hauses auf dem Land das Leben zu ruinieren, doch nach dem Tod von Tims Eltern brauchen sie einen Neuanfang - um den Menschenmassen, dem Stress und der Hektik der Großstadt zu entfliehen. Einmal auf dem Land, haben beide Schwierigkeiten, sich anzupassen, und nachdem sie in ein mysteriöses Loch gefallen sind, in dem sie gezwungen sind, die Nacht zu verbringen, passieren viele wirklich seltsame Dinge in ihrem halbchaotischen Leben.

Ein friedlicher und nicht bedrohlicher Alltag verwandelt sich in einen kompletten Albtraum, als die Körper von Tim und Millie beginnen, sich treffen zu wollen, egal in welcher Situation. Sie wollen miteinander verschmelzen, um eins zu werden, und hier kommt die Grundidee ins Spiel, in der Theorie des antiken griechischen Philosophen Platon, dass wir alle grundsätzlich Zellen mit einem anderen Menschen (von acht Milliarden) teilen und dass wir, sobald wir es schaffen, diesen "Seelenverwandten" zu finden, wieder einen Körper teilen sollten, ein Herz und ein Gehirn. - Etwas, das sich in vielen blutigen Szenen mit Tigersägen, Schreien, Blut und gebrochenen Knochen manifestiert.

Die Menge an Blut, Blut und gesägtem Fleisch hätte um 300% erhöht werden sollen, denke ich, um wirklich die echte Body-Horror-Atmosphäre zu erzeugen, die vor allem The Substance bot.

Together ist lustig. Mehrmals habe ich während des Films laut gelacht, genau wie bei The Substance, und neben den skurrilen Body-Horror-Elementen funktioniert auch die Beziehungskomödie und Romanze zwischen Tim und Millie gut. Das liegt vor allem an einem gut gemachten Drehbuch, das die müdesten Tropen des Genres vermeidet, und an Dave Franco und Alison Brie, die im wirklichen Leben verheiratet sind und daher eine seltene, enge und natürliche Chemie haben. Brie neigt meiner Meinung nach (im Allgemeinen) dazu, sich in ihren Darstellungen etwas eindimensional zu fühlen, auch wenn ihre Präsenz immer stark und ihre Darbietung glaubwürdig ist. Franco hingegen kommt oft flach rüber, und seine Emotionen werden fast immer durch die gleiche Art von Irritation vermittelt, aber hier funktionieren beide sehr gut und sind in der Art und Weise, wie sie sich durch den Fluch selbst und zueinander verändern, nie so genretypisch und vorhersehbar, wie sie es normalerweise sind.

The Substance ist nach wie vor der bessere Film im Body-Horror-Genre der letzten Jahre, aber Together ist sehenswert und teilweise fesselnd originell, und das Ende ist auf jede erdenkliche Art und Weise hysterisch komisch.