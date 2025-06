Toem 2 Enthüllt: Eine neue Perspektive auf Abenteuer

HQ

Das beliebte Fotoabenteuer des schwedischen Indie-Studios kehrt zurück. Die Fortsetzung spielt einige Jahre nach dem Original und folgt demselben Protagonisten, der nun erfahrener ist, während er sich auf eine neue Reise begibt, um die rätselhaften Phänomene der Toems einzufangen.

Die Fortsetzung führt eine bedeutende Veränderung hin zu vollständigen 3D-Umgebungen ein, die es den Spielern ermöglichen, verschiedene Landschaften zu erklimmen und zu erkunden, um verborgene Geheimnisse und einzigartige Fotomöglichkeiten zu entdecken. Neue Werkzeuge wie eine Schere und ein Hammer, die von Freunden im Spiel hergestellt wurden, können beim Blick durch die Kameralinse verwendet werden, um Rätsel zu lösen und mit der Umgebung zu interagieren. Toem 2 soll nächstes Jahr für PC und Konsolen erscheinen. Eine spielbare Demo wird exklusiv bei den Play Days vom 7. bis 9. Juni verfügbar sein.

Schnüren Sie die Turnschuhe und halten Sie Ihre Kamera bereit, es ist Zeit, in Toem 2 zu einem neuen Fotoabenteuer aufzubrechen! Ein paar Jahre nach der Originalgeschichte begeben Sie sich auf ein weiteres entspannendes Abenteuer, angespornt von Ihrer erwachten Leidenschaft für das Entdecken und Fotografieren dieser mysteriösen "Ereignisse", die als TOEMs bekannt sind. Schlüpfe in die Rolle eines selbstbewussteren Abenteurers, indem du dich durch die Umgebung springst und kletterst und die Welt aus einer ganz neuen Perspektive siehst. Bahne dir deinen Weg durch neue Regionen, hilf neuen Gesichtern und knüpfe dauerhafte Freundschaften. Also, worauf wartest du? Es gibt noch mehr TOEMs zu entdecken!

Hast du das Originalspiel gespielt und ist Toem 2 etwas, das du dir ansehen wirst?