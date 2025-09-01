ToeJam und Earl-Schöpfer enthüllen neues übernatürliches Lebenssimulationsprojekt "Dancing with Ghosts"

Im Rahmen der Fall Game Showcase von The Mix am Wochenende enthüllte der Entwickler Greg Johnson, bekannt als Schöpfer von ToeJam and Earl, sein nächstes Projekt. Dies ist ein übernatürliches Lebenssimulationsspiel, das auf einem tragischen Ereignis basiert, das vor relativ kurzer Zeit das Leben des Entwicklers erschüttert hat, wobei das Spiel selbst als Dancing with Ghosts bekannt ist.

Laut einer Pressemitteilung handelt es sich bei Dancing with Ghosts um einen Titel, bei dem es darum geht, die Rolle der jungen Mai zu übernehmen, einer Figur, die den Dorfbewohnern hilft, indem sie an Minispielen teilnimmt, um gutes Karma für ihren geisterhaften Gefährten namens Pim zu verdienen. Die beiden arbeiten zusammen, um den Dorfbewohnern zu helfen, ihre Sorgen und Nöte zu überwinden und positive Energie auszustrahlen, die es ihnen ermöglicht, den Schattengeistern zu entkommen, die sie plagen.

Auf die Frage, woher die Idee für dieses Spiel kam, erklärt Johnson, dass ihm die Prämisse nach dem tragischen Tod seiner 28-jährigen Tochter kam und wie seine Familie diese turbulente Zeit überwunden hat. Er drückte ausführlich aus:

"Ich habe einige schwierige Zeiten in meinem Leben durchgemacht, aber ich erinnere mich immer an die Menschen, die sich gemeldet und versucht haben, etwas Licht zu bringen, als es dunkel war. Mein Team und ich machen 'Dancing with Ghosts', um Menschen, die sie brauchen, Freude zu bereiten, und wir hoffen, dass Sie unsere Bemühungen unterstützen, dies in die Welt zu bringen."

Ziel ist es, Dancing with Ghosts bereits 2026 auf PC und Nintendo Switch zu veröffentlichen, wobei ein Kickstarter im Oktober erscheinen soll, um die Produktion des Spiels weiter zu finanzieren. Den Enthüllungstrailer für das Spiel könnt ihr euch unten ansehen.