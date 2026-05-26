Tödlicher Unfall in Belgien: Zug kollidiert mit Schulbus

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Eine Kollision an einem Bahnübergang zwischen einem Personenzug und einem Schulbus einer Förderschule hat heute Morgen gegen 8:15 Uhr MESZ in der belgischen Stadt Buggenhout, 30 Kilometer nördlich von Brüssel, vier Menschen getötet, darunter zwei Minderjährige. Im Zug waren etwa hundert Fahrgäste verletzt, von denen keiner verletzt wurde, aber im Fall des Kleinbusses sind zwei Schulkinder, der Fahrer und ein Lehrer, der mit ihnen reisten, ums Leben gekommen.

Die Ermittlungen laufen weiterhin, um die Ursachen des tragischen Unfalls zu ermitteln. Berichten zufolge waren die Leitplanken heruntergefahren und das Bahnübergangssignal war rot. Der Lokführer hatte die Notbremse betätigt, aber es war zu spät. Belgiens Justizministerin Annelies Verlinden hat ihre Trauer zum Ausdruck gebracht und erklärt, dass die Staatsanwaltschaft die Lage "genau überwacht", um eine Untersuchung des Unfalls einzuleiten, dessen Ursachen derzeit unbekannt sind.