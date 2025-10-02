Tödlicher Anschlag trifft Synagoge in Manchester an Jom Kippur

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass sich heute Morgen in einer Synagoge in Manchester ein gewalttätiger Vorfall ereignete, als Gläubige Jom Kippur begingen, bei dem zwei Menschen getötet und der Verdächtige von der Polizei getötet wurde. Die Behörden beschrieben einen Mann, der in Fußgänger fuhr, bevor er einen Wachmann angriff, was zu einer schnellen Reaktion der Beamten führte, die die Bedrohung neutralisierten. Mehrere Menschen befinden sich noch in ernstem Zustand, während die Rettungsdienste das Gebiet sicherten und mögliche Sprengstoffe untersuchten. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich in den Videos unten oder unter folgendem Link tun. Go!