Tödliche Kanes fallen leise im X-Mas-Event von Mortal Kombat 11

Für einige von uns ist heute der letzte Arbeitstag in diesem Jahr und falls ihr zu diesen Glücklichen gehört, könnte euch bis zum neuen Jahr langweilig werden. Vielleicht solltet ihr in diesem Fall nach den Festtagsüberraschungen von Mortal Kombat 11 Ausschau halten: Netherrealms Studios wird den Spielmodus "Türme der Zeit" in den nächsten zwei Wochen mit saisonalen Inhalten anpassen, die thematisch an Weihnachten und Silvester erinnern. Freut euch darauf, dass euch tödliche Christkugeln, Lebkuchenmänner und Champagnerflaschen um die Ohren fliegen. In diesen Veranstaltungen gibt es neue Skins, Ausrüstungsgegenstände und spezielle Verbrauchsgüter.

Winter Wonderland vom 22. bis zum 27. Dezember:

"Das Turm-Event bietet drei Türme mit festlichen Optionen in der Form von fallenden Killer-Kanes, Schlitten fahrenden Tarkatans, fallschirmspringenden Ginger-Deadmen, explodierenden Schneemännern, Weihnachtsbäumen, Menoras, Dreideln und [Sternschnuppen]."