Todesursache für Rob Reiner und seine Frau bekannt gegeben

Der Gerichtsmediziner des Los Angeles County hat bestätigt, dass der Filmemacher Rob Reiner und seine Frau, die Fotografin Michele Singer Reiner, an mehreren Stichverletzungen starben und ihren Tod als Tötung einstufen.

Laut offiziellen Unterlagen, die am Donnerstag veröffentlicht wurden, ereigneten sich beide Todesfälle am Sonntag, dem 14. Dezember, dem Tag, an dem ihre Leichen im Haus des Paares im Stadtteil Brentwood in Los Angeles gefunden wurden.

Ihr Sohn, Nick Reiner, 32, wurde noch am selben Tag festgenommen und seitdem wegen zweifachen Mordes ersten Grades sowie eines besonderen Vorwurfs wegen Messerbenutzung angeklagt. Er erschien am Mittwoch kurz vor Gericht, legte jedoch kein Geständnis ab. Mit einer Suizidpräventionsweste und Fesseln sprach er nur einmal und erkannte sein Recht auf ein zügiges Verfahren an. Seine Anklage ist für den 7. Januar angesetzt.

Aus ganz Hollywood strömen weiterhin Tribute herein. Die Tragödie hat auch die Veröffentlichung von Rob Reiners letztem Projekt verzögert, einem Konzertfilm mit Spinal Tap, der in Stonehenge auftritt, während die Filmwelt um eine ihrer einflussreichsten Persönlichkeiten trauert.