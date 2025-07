Todd McFarlane hätte fast einen Regisseur für das Spawn-Reboot unter Vertrag genommen

HQ

Es gibt seit langem Pläne, Spawn in einer theatralischen Umgebung neu zu starten. Schöpfer Todd McFarlane hat darauf gedrängt, die ikonische Figur zurück in die Kinos zu bringen, aber es hat eine lange Weile gedauert und es ist noch wenig Substanz daraus geworden. Vielleicht wird sich das in naher Zukunft ändern.

Laut ComicBook.com macht McFarlane gute Fortschritte bei der Umsetzung des Spawn Reboots, und er hat nun in Form eines Interviews ein Update dazu gegeben.

Während des San Diego Comic-Con erklärte McFarlane, dass "wir immer noch vorankommen" und dass er "sich mit einem Regisseur getroffen hat, wir wollen ihn unter Vertrag nehmen, sie haben mir letzte Woche Zahlen gegeben, wir haben sie ihnen gegeben, hoffentlich unterschreibt er."

Es wird nicht erwähnt, wer dieser Regisseur ist, aber wenn alles nach Plan läuft, könnten wir bald etwas Substanzielles hören, was hoffentlich den Fans und sogar McFarlanes Frau gefallen wird, die ihm gesagt hat, er solle "aufhören, darüber zu reden, es einfach machen", als er über den Film sprach.