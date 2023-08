Todd Howard über Spieleentwicklung: "Ich möchte es für immer tun"

HQ

Der Bethesda-Veteran - und Schöpfer von Spielen wie The Elder Scrools V: Skyrim, Fallout 4 und Starfield - Todd Howard wurde 1970 geboren. Wenn The Elder Scrolls VI erscheint, wird er wahrscheinlich fast 60 Jahre alt sein, was bedeutet, dass er nicht allzu weit von einem gewöhnlichen Rentenalter entfernt ist.

Aber wird er die Branche bald verlassen? Genau das fragte ihn GQ kürzlich in einem Interview, in dem Howard verriet, dass er nicht vorhat, in den Ruhestand zu gehen. Ganz im Gegenteil, denn er sagt, er wolle das für immer tun:

"Es ist seltsam für mich, aber das ist noch ein langer, langer Weg. Ich möchte es für immer tun. Ich denke, die Art und Weise, wie ich arbeite, wird sich wahrscheinlich weiterentwickeln, aber... Schau dir Miyamoto an. Er tut es immer noch."

Marios Vater Shigeru Miyamoto ist 71 Jahre alt und immer noch an Nintendos Spielen beteiligt, wenn auch nicht mehr so praktisch. Neben Starfield ist Howards derzeit als ausführender Produzent sowohl für Amazons Fallout-TV-Serie als auch für den kommenden Indiana Jones-Titel von MachineGames aufgeführt. Und wir wissen bereits, dass er am nächsten Elder Scrolls arbeitet.

Drücken wir die Daumen, dass Howard so lange wie möglich in der Videospielbranche bleibt und dass er noch viele Meisterwerke vor sich hat.