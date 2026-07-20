Todd Howard über den Ruhestand: "Vor einiger Zeit habe ich mich gefragt, wie das wohl aussieht"

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Todd Howard ist seit Jahrzehnten der Top-Mann bei Bethesda, die Person, an die man sofort denkt, wenn einem das Studio in den Sinn kommt. Obwohl er schon seit längerer Zeit ein bekannter Name ist, ist er erst 55 Jahre alt. Howard arbeitet jedoch so lange unermüdlich und konsequent an Bethesda-Spielen, dass er, als Bloombergs Jason Schreier kürzlich die Gelegenheit hatte, mit ihm zu sprechen, die Gelegenheit nutzte, nach einem möglichen Rücktritt zu fragen.

Das ist etwas, das Howard schon früher durch den Kopf gegangen ist. In Schreiers neuestem YouTube-Video las er ein Zitat von Howard, das Folgendes sagte: "Die Wahrheit ist, es gab vor einiger Zeit eine Zeit, in der ich mich fragte, wie es wohl aussieht?"

"Nicht, ob es unmittelbar bevorsteht, sondern wie sieht es aus? Und das tue ich nicht mehr. Ich sehe die Arbeit, die wir tun. Ich liebe es einfach. Ich liebe es, mit diesen Leuten zu arbeiten. [Ruhestand] ist wirklich nichts, worüber ich nachdenke... Einige Leute in unserer Branche, die etwas älter sind als ich, machen einfach großartige Sachen, also habe ich darüber nicht nachgedacht."

Howard, der Dinge normalerweise für sich behalten hat, und sein Team bei Bethesda haben kürzlich die umfangreichen Pläne des Studios für Starfield , Fallout und The Elder Scrolls VI geteilt. Da Xbox mehr von Bethesdas Top-Franchises sehen möchte, scheint es, als könnten wir in Zukunft einen offeneren Howard als sonst sehen, aber zumindest wissen wir, dass er, egal wie viel wir von ihm hören, vorhat, auf absehbare Zeit zu bleiben.