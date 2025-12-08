Todd Howard schließt einen Elder Scrolls-Film oder eine Serie nicht aus

HQ

Es sind nun weniger als zehn Tage bis zur Premiere von Fallout: Staffel 2, in der wir erneut der Geschichte von Lucy MacLean (gespielt von Ella Purnell) und den vielen anderen... interessante Charaktere. Die erste Staffel war unglaublich erfolgreich, daher sind die Erwartungen diesmal natürlich noch höher.

Die Beliebtheit der Serie wirft die Frage auf, warum Bethesda sich nicht entschieden hat, seinen anderen Riesen, nämlich Elder Scrolls, zu drehen. Eurogamer nutzte die Gelegenheit, den Bethesda-Veteranen Todd Howard in einem kürzlichen Interview dazu zu befragen. Glücklicherweise scheint er der Idee nicht abgeneigt zu sein, sagt aber, dass es viel Arbeit und Zeit in Anspruch nehmen wird:

"Ich muss sagen, die Fallout-Reise dauerte etwa zehn Jahre. Nach Fallout 3 haben die Leute gefragt, ob wir einen Film oder eine Serie für Fallout machen wollen, und wir haben uns wirklich Zeit gelassen."

Er erklärte jedoch auch, dass er "eine Elder-Scrolls-Sache in Zukunft nicht ausschließen oder ausschließen kann", aber sagt, dass Fallout zu diesem Zeitpunkt unverwechselbarer und besser für eine Serie geeignet wirkte und außerdem "mehr in seinem Genre zu sagen hat." Daher könnte es in Zukunft einen Elder Scrolls-Film oder eine Serie geben, Aber wir müssen darauf vorbereitet sein, abzuwarten:

"Aber man weiß ja nie. Ich denke, der Einfluss der Serie auf Fallout als Franchise war größer, als ich erwartet hatte, sodass man sich fragt: 'Hey, gibt es einen Weg?'. Aber heute nichts... [und] Ich bin bereit, ein Jahrzehnt lang 'nein' zu sagen."

Glaubst du, The Elder Scrolls würde sich gut für einen Film oder eine Serie übertragen?